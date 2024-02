Londrina inicia vacinação de crianças contra dengue neste sábado

Logo na manhã deste sábado (24), antes mesmo da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Vivi Xavier, na zona norte de Londrina, abrir as portas, pais, mães e responsáveis aguardavam com suas crianças o início da vacinação contra a dengue. O município recebeu 13.204 doses do imunizante Qdenga, o que corresponde à população londrinense na faixa etária de dez a 11 anos. O protocolo prevê duas doses, com intervalo de 90 dias.





Até por volta das 12h deste sábado, 644 crianças haviam sido vacinadas.



A primeira pessoa da fila foi a diarista Rosângela do Nascimento Macedo, que estava indo para o trabalho e aproveitou para levar a filha Ana Beatriz, de dez anos, para ser imunizada. Ela ressalta que a doença tem que ser levada a sério.



“Cuidamos muito do nosso quintal e é muito importante que a gente faça isso. Surgiu essa oportunidade para as crianças, então vamos cuidar delas”, diz Macedo.



A farmacêutica Danielle Segala dos Santos também chegou antes das 9h. Acompanhada do filho Pedro Henrique, ela ressalta que é fundamental cuidar e prevenir a doença.



“Já corri de manhã para garantir. Acho que é o melhor horário e, assim, tendo a vacinação, com os surtos que estão dando aqui em Londrina e na região, meu marido já teve, então a gente veio prevenir”, pontua.



O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, explica que rapidamente a prefeitura de Londrina se organizou para iniciar a imunização da faixa etária. A expectativa é que, durante o mutirão deste sábado, pelo menos cinco mil crianças sejam vacinadas.



“Essa é a nossa capacidade de vacinação nas unidades que abrimos em todas as regiões da cidade. Pelo início, podemos observar que é uma movimentação até interessante, todas as unidades de saúde amanheceram com pessoas buscando a vacina”, afirma.





