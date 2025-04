Londrina segue ofertando vacinação em horário estendido

A Prefeitura de Londrina informou, nesta sexta-feira (11), que segue disponibilizando o serviço de vacinação contra a gripe e outras doenças em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) com horário ampliado, das 7h às 22h, a ação deve se estender para a próxima semana. Nesta sexta, a UBS da Vila Casoni permanecerá aberta até 22h, já a UBS de Lerroville tem seu horário de atendimento finalizando às 19h.





Na próxima semana, dos dias 14 a 17, abrirão as seguintes unidades, das 7h às 22h: Lindóia (segunda-feira); UBS Piza (terça); UBSs Alvorada e Vila Brasil (quarta); UBS Parigot (quinta). No feriado da Paixão de Cristo, próxima sexta-feira (18), as Unidades Básicas de Saúde não abrirão.

O horário ampliado nestas unidades visa atualizar a situação vacinal da população, em especial, à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza que está vigente em Londrina desde a última sexta-feira (4).





A vacinação contra gripe está disponível em todas as UBSs de Londrina - zona urbana e rural -, das 7h às 18h30. A campanha segue também, até domingo (13), no Parque de Exposições Governador Ney Braga durante a ExpoLondrina (Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina) 2025.

Na Exposição, o posto de vacinação – localizado próximo ao portão de entrada pela BR-369 – funciona das 14h às 22h, durante a semana, e das 10h às 22h no sábado e domingo. No local, além da vacina contra gripe, a Prefeitura oferta vacinação contra HPV, para adolescentes e jovens com idade entre 9 e 19 anos, e contra dengue, voltada aos que têm entre 10 e 14 anos e são residentes em Londrina.





Para receber a dose, não é necessário agendar atendimento, basta comparecer à uma das unidades ou no ponto da ExpoLondrina com os documentos de identificação e, de preferência, com a carteira de vacinação em mãos. No caso dos trabalhadores que têm direito à dose, é necessário apresentar um comprovante que ateste o vínculo profissional.

Balanço parcial da vacinação contra gripe





De acordo com a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), do início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, no dia 4 de abril, até ontem (10), foram aplicadas 24.249 doses da vacina contra gripe em Londrina. Destas, 1.573 foram administradas na ExpoLondrina e o restante nas UBSs.

O objetivo do Município é imunizar, pelo menos, 90% do público-alvo, que totaliza 238.677 moradores. A diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Fernanda Fabrin, disse que a Prefeitura está otimista com o número de doses aplicadas na primeira semana de vacinação. “Reforçamos a importância de as pessoas procurarem a vacinação o quanto antes, pois estamos entrando no período sazonal, onde as infecções respiratórias são mais frequentes. Portanto, é fundamental buscar a proteção o quanto antes, para evitar as formas graves da doença, internações, complicações e óbitos”, enfatizou.





A vacina disponibilizada pelo MS (Ministério da Saúde) é tríplice, ou seja, protege contra as três cepas do vírus influenza que mais circularam no hemisfério sul nos últimos meses: H1N1, H3N2 e B.

Lista completa dos grupos prioritários para vacinação contra influenza:





– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

– Gestantes;





– Idosos com 60 anos ou mais;

– Trabalhadores da Saúde (serviço público e privado);





– Puérperas (mulheres no período até 45 dias após o parto);





– Professores do ensino básico e superior;





– Povos indígenas e quilombolas;





– Pessoas em situação de rua;





– Profissionais das forças de segurança e de salvamento;





– Profissionais das Forças Armadas;





– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);





– Pessoas com deficiência permanente;





– Caminhoneiros;





– Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);





– Trabalhadores dos Correios;





– Trabalhadores portuários;





– Funcionários do sistema de privação de liberdade;





– População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).