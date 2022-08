Londrina tem 3,5 mil vagas para vacinação contra Covid-19 nesta semana

A vacinação contra a Covid-19 prossegue no município de Londrina, com a disponibilização de 9.500 vagas para vacinação de crianças e adultos, de hoje (1º) até sexta-feira (5). Todas as 53 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sendo 41 da zona urbana e 12 da zona rural, estão aptas a aplicar o imunizante. O usuário encontra as unidades disponíveis no momento, no ato do agendamento no Portal da Prefeitura, de acordo com o tipo de vacina que ele precisa tomar e com as vagas em aberto.

Para agendar a aplicação é necessário acessar o Portal da Prefeitura (clique aqui). No mesmo site, é necessário imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.





No caso do público infantil, é preciso apresentar um documento da criança, preferencialmente com foto, como o RG, ou certidão de nascimento, mais o comprovante de agendamento com QR Code. Os pais ou responsáveis legais também devem apresentar um documento pessoal de identificação com foto, como RG ou CNH.





Londrina está aplicando primeiras, segundas, terceiras e quartas doses da vacina para a população acima de 3 anos de idade, conforme os critérios de cada faixa etária e intervalos. No caso das crianças, são ofertadas duas doses. As doses de reforço estão sendo aplicadas nas pessoas a partir de 12 anos, com um intervalo de 120 dias (quatro meses). No caso da quarta dose de reforço, estão aptas a recebê-la as pessoas com 40 anos ou mais que receberam a terceira dose há pelo menos 120 dias.







O secretário de Saúde, Felippe Machado, reforçou a importância de os pais levarem as crianças para serem vacinadas contra a Covid-19, ainda mais nessa época do ano, em que muitos vírus estão circulando. “As crianças têm o direito sagrado à vacinação, mas elas precisam ser levadas até a UBS por seus pais ou responsáveis. A vacina contra a Covid-19 se mostrou segura e é a maneira mais eficaz de prevenção ao vírus”, enfatizou.