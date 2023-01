Londrina tem dois novos casos suspeitos de varíola de macacos, diz boletim

O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Londrina traz duas novas notificações da Monkeypox (varíola dos macacos), mas não foram confirmadas positivações da doença. O informe foi divulgado na manhã de terça-feira (3).





Desde o início do monitoramento da doença, Londrina soma 103 casos notificados e 13 diagnósticos positivos. Ao todo, 75 suspeitas foram descartadas após investigação e outros cinco exames tiveram o resultado inconclusivo. Ainda segundo o levantamento do Município, oito pessoas não realizaram a coleta de material para análise.

Segundo a Secretaria de Saúde, a população deve ficar atenta e procurar qualquer unidade básica de saúde pode ser procurada para o início do tratamento. Isto é, assim que as lesões na pele aparecem, o protocolo exige o isolamento obrigatório para conter a disseminação do vírus.





Entre os sintomas da monkeypox estão febre, dor de cabeça, dor nas costas, dores musculares e lesões na pele.