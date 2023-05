Londrina tem mais duas vítimas confirmadas da epidemia de dengue

A SMS (Secretaria de Saúde de Londrina) confirmou, nesta quinta-feira (11), mais duas mortes em decorrência na dengue no município, chegando a 14 óbitos causados pela epidemia.





As últimas vítimas fatais são um homem de 68 anos, que morreu no dia 26 de abril e foi diagnosticado com dengue anteriormente, em 2020, e uma mulher de 74 anos, que morreu no dia 29 de abril e tinha hipertensão arterial, diabetes e dislipdemia (alto nível de gordura no sangue).

Publicidade





De acordo com as estatísticas da SMS. Londrina teve 43.570 notificações de suspeita de dengue, dos quais 11.643 foram confirmados e 5.061, descartados. Outros 26.875 ainda estão em análise.





Os dados são divulgados semanalmente, mas, na semana passada, não foi possível baixar os dados disponíveis no sistema Sinan Dengue devido a instabilidades nos bancos do Ministério da Saúde.