Saúde confirma mais duas mortes por dengue em Londrina em uma semana

A Secretaria de Saúde de Londrina confirmou, nesta quinta-feira (4), mais duas mortes em decorrência na dengue no município. Agora, a cidade soma, no total, 12 óbitos causados pela doença.





De acordo com a Secretaria de Saúde do município, nesta semana, não foi possível baixar os dados disponíveis no sistema Sinan Dengue devido a instabilidades nos bancos do Ministério da Saúde. Com isso, foi possível confirmar somente o número de notificações e óbitos.





Desde o início do ano, Londrina registrou 38.053 notificações de casos de dengue.