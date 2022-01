Mais de dois milhões de paranaenses tomaram a terceira dose da vacina contra a Covid-19

Pelo menos dois milhões de doses de reforço contra a Covid-19 foram aplicadas. Segundo os dados do vacinômetro nacional, 2.047.678 pessoas receberam o imunizante até esta quarta-feira (26). Outras 161.635 vacinas foram registradas como dose adicional ou quarta dose.

O sistema nacional ainda apresenta inconstâncias e, segundo a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), deve ser maior. De acordo com a Divisão de Imunização, o Paraná já recebeu 2.851.841 doses para reforço.

O número total de vacinas aplicadas contra a Covid-19 no estado já passa de 19,5 milhões, incluindo 9,1 milhões como primeira aplicação e 8,5 milhões como segundas doses ou dose única.





“Temos doses de reforço que já foram distribuídas aos municípios e ainda não foram aplicadas.



Precisamos que a população se conscientize da importância dessa vacina e deixem a imunização em dia. Respeitando o intervalo adequado, é preciso ir atrás do reforço”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“Fazemos um apelo para que todas as pessoas que puderem e estiverem dentro do prazo de aplicação, procurem uma unidade de saúde do seu município e agendem a sua imunização. A dose de reforço é uma proteção a mais contra esse vírus que já vitimou quase 41 mil paranaenses”, ressaltou o secretário.





De acordo com o vacinômetro, mais da metade do número de doses de reforço aplicadas até agora corresponde à população acima de 60 anos (1.079.280 doses). Atualmente, pelo intervalo ideal, a dose de reforço já pode ser aplicada em pessoas acima de 30 ou 40 anos, dependendo dos calendários municipais.