Maringá deve vacinar 60 mil crianças entre 5 e 11 anos contra a covid-19

A Prefeitura de Maringá deverá vacinar contra covid-19 em torno de 60 mil crianças entre 5 e 11 anos de idade a partir deste mês de janeiro. O número diz respeito aos cadastros existentes no sistema Gestor da Secretaria de Saúde. A previsão do Ministério da Saúde é que a vacinação para crianças seja iniciada nos Estados brasileiros a partir do dia 14 de janeiro.

Os pais/responsáveis deverão acompanhar as crianças ou preencher e assinar o termo de autorização da aplicação da vacina. Será necessário apresentar documento pessoal como foto da criança e carteira de vacinação. A vacinação será realizada com o imunizante da Pfizer, autorizado para aplicação no público infantil pela Anvisa (Agência Nacional Vigilância Sanitária), com o intervalo de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose.

De acordo com Nota Técnica do Ministério da Saúde, a vacinação das crianças vai atender diretrizes semelhantes às dos adultos. Será iniciada por crianças com comorbidades e deficiência permanente, seguidas de indígenas e quilombolas, as que vivem em lares com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19 e, então, em ordem decrescente de idade: iniciando pelos 11 anos até chegar aos 5 anos.





O secretário de Saúde, Marcelo Puzzi, explica que Maringá iniciará a vacinação assim que chegar as doses. “Maringá está preparada para o início imediato da vacinação contra covid-19 de crianças”, afirma.