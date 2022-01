Maringá registra um óbito e 848 casos confirmados de Covid-19 em novo boletim

A Prefeitura de Maringá divulgou nesta sexta-feira (14) mais um Boletim Epidemiológico informando um óbito e 848 novos casos de Covid-19 na cidade. A vítima da doença foi um homem de 72 anos, com comorbidade, que faleceu no dia 2 de janeiro. Os dados não refletem as últimas 24 horas.

As UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) para adultos de Maringá seguem com 46,6% (14 dos 30) dos leitos ocupados, enquanto as enfermarias estão totalmente lotadas, com 100% dos leitos indisponíveis. A cidade tem um total de 1.620 mortes causadas pela doença.