Maringá vacina quem tem mais de 20 anos neste sábado contra a Covid-19

Maringá (Noroeste) está vacinando o público de 20 anos ou mais residente na Cidade Canção. A aplicação das doses será neste sábado (11), a partir das 13h, e prossegue até às 19h. “Chegando mais vacinas, semana que vem zeramos o público 18+ e entraremos no grupo com menos de 18 anos”, afirma o prefeito Ulisses Maia (PSD).

Para ser imunizado, é necessário apresentar documento pessoal com foto, CPF (Cadastro de Pessoa Física), comprovante de endereço (no nome da pessoa a ser vacinada, ou caso esteja no nome do cônjuge apresentar certidão de casamento ou união estável) e carteira de vacinação.

A 2ª dose é destinada para todos os públicos. Confira na carteira de vacinação se já chegou o momento de receber a dose de reforço. É necessário apresentar documento pessoal com foto e carteira de vacinação.





Confira os locais de vacinação:

1ª DOSE:

13h às 19h: UBS (Unidade Básica de Saúde) Iguaçu, UBS Mandacaru, UBS Pinheiros, UBS Tuiuti, UBS Policlínica Zona Sul e Secretaria de Saúde





2ª DOSE:

Pfizer, Coronavac e AstraZeneca

13h às 19h: UBS Iguaçu, UBS Pinheiros, UBS Tuiuti, UBS Zona Sul, UBS Zona 7 e Sala de Vacina da Secretaria de Saúde