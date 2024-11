Médicos orientam população de Londrina sobre arritmias cardíacas

A sede cultural da AML (Associação Médica de Londrina) sedia na terça-feira (12). das 14h às 17h, a ação local da campanha nacional "coração NA BATIDA certa", uma iniciativa da Sobrac (Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas) para promover a conscientização e a prevenção de doenças cardíacas.





Estarão presentes os médicos cardiologistas Luciane Cazarin, diretora do Departamento de Cardiologia da AML, Antonio Nechar Jr. e Fabiana Nechar, no saguão de entrada do prédio da AML Cultural, localizado na rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, em frente à Concha Acústica.

Eles estarão acompanhados de duas enfermeiras e uma estagiária de enfermagem, que irão prestar o serviço de aferição de pressão e teste de glicemia gratuitos, enquanto os médicos orientam a população sobre cuidados com a saúde.





Desde 2007, a Sobrac promove ações de conscientização em prol da população, por meio da campanha "coração NA BATIDA certa". O objetivo é levar ao público leigo informações consistentes sobre as arritmias cardíacas, suas causas e consequências, entre elas a morte súbita cardíaca. Em 2010, o dia 12 de novembro foi instituído oficialmente como Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita.



Durante o mês de novembro e no dia 12, são diversas ações da campanha em âmbito nacional, mobilizando diversos médicos e profissionais da área de saúde, além de personalidades, para orientar a população sobre as arritmias cardíacas e a morte súbita, com o propósito de reduzir o impacto das doenças cardiovasculares e mortes no país.





