Agências do Trabalhador do Paraná ofertam 22,1 mil vagas

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 22.173 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.592 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 1.044 vagas, vendedor de comércio varejista, com 861, e atendente de lojas e mercados, com 756 oportunidades.





A grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (​​6.366). São 545 vagas para alimentador de linha de produção, 483 para operador de caixa, 364 para atendente de lojas e mercados, e 336 para auxiliar de logística.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 18 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de assistente administrativo (curso de administração, gestão comercial e gestão de negócios) com duas vagas; auxiliar veterinário (técnico veterinário) com duas vagas; auxiliar de farmácia de manipulação (técnico em farmácia ou áreas afins) com uma vaga; e eletromecânico (técnico em eletromecânica) com uma vaga.





A região de Cascavel (Oeste) aparece em seguida (4.299), com 1.190 oportunidades para alimentador de linha de produção, 421 para abatedor, 132 para operador de caixa e 122 para vendedor de comércio varejista.

Em Londrina são ofertadas 2.609 vagas, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 688 vagas, servente de obras, com 122, operador de caixa, com 98, e costureiro na confecção em série, com 93 oportunidades.





Nas demais regionais do Interior são destaques Pato Branco (Sudoeste, 1.927), Campo Mourão (Noroeste, 1.698) e Foz do Iguaçu (Oeste, 1.690). Na região de Pato Branco, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 740 oportunidades, magarefe, com 97, faxineiro, com 95, e operador de caixa, com 83.





Em Campo Mourão, os destaques são para alimentador de linha de produção (585), magarefe (255), faxineiro (56) e servente de obras (​​54).





Na região de Foz do Iguaçu, são ofertadas 708 vagas para alimentador de linha de produção, 123 para repositor de mercadorias, 110 para operador de caixa e 89 para abatedor.





ATENDIMENTO





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.