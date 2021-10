Nasf de Londrina lança vídeos de exercícios para pacientes com sequelas pós Covid

O Nasf (Núcleo Ampliado de Saúde da Família) de Londrina lançou o primeiro de uma série de três vídeos nesta quarta-feira (6) no Youtube. A playlist ensina exercícios físicos.

A iniciativa é uma criação de profissionais de educação física e fisioterapeutas atuantes no Ambulatório Pós-Covid do Nasf. Os três vídeos irão trazer, respectivamente, exercícios de prática sentado, prática em pé e respiratórios.

Eles surgiram como uma das estratégias elaboradas pela Secretária Municipal de Saúde para atender a nova demanda dos pacientes que enfrentaram o novo coronavírus. O objetivo é ajudar as pessoas que tiveram suas principais capacidades afetadas pela doença, como a força muscular e o cardiorrespiratório.







“A atuação com os pacientes pós-Covid-19 tem mostrado o quanto é importante a prática dos exercícios físicos na recuperação para diminuir as sequelas, como a fadiga e a dificuldade para realizar pequenos esforços. Esses comprometimentos são ocasionados pela perda de massa muscular e capacidade de força, decorrente do tempo e imobilidade no leito ou mesmo pelo isolamento no domicílio”, afirmou a profissional de educação física do Nasf, Anne Becchi.



O primeiro vídeo já está disponível no canal Exercício e Saúde, da Prefeitura de Londrina. A expectativa é que os demais sejam lançados nos próximos dias.







Confira: