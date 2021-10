Saúde anuncia nova diminuição no intervalo de doses da Pfizer em Londrina

O Secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado, anunciou nova diminuição do intervalo das doses da Pfizer no município, nesta quarta-feira (6). A partir do novo comunicado, o agendamento pode ser feito depois de 56 dias da primeira dose.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Na última sexta-feira (1°), Machado já havia utilizado as redes sociais para comunicar a diminuição de 84 para 70 dias. Com este novo informe, aqueles que tomaram a vacina da Pfizer podem receber a segunda dose em dois meses.

Continua depois da publicidade





O cadastro e agendamento da vacina contra o coronavírus pode ser feito pelo site da prefeitura de Londrina. Lá, é possível escolher o local, dia e horário para o recebimento do imunizante.