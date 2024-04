11 de abril é Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Parkinson: entendendo e enfrentando os desafios

O dia 11 de abril foi a data escolhida para chamar atenção para uma das doenças neurodegenerativas mais comuns e impactantes: a doença de Parkinson. A ocasião busca conscientizar a respeito dos desafios enfrentados pelos pacientes, além de servir como um lembrete para a importância da informação e do apoio na jornada dessas pessoas e das famílias.







A doença de Parkinson é uma condição degenerativa, crônica e progressiva do sistema nervoso central, ocasionada pela redução da dopamina, um neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos voluntários do corpo. Como resultado, os pacientes enfrentam uma série de sintomas motores, incluindo tremores, lentidão motora, rigidez e desequilíbrio.





De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, atrás do Alzheimer. Estima-se que aproximadamente 4 milhões de pessoas em todo o mundo vivam com Parkinson, com cerca de 450 mil casos no Brasil. Apesar de não haver estatísticas nacionais precisas, estudos sugerem que 3,3% dos indivíduos acima de 64 anos no país são afetados pela doença.

