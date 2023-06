Ação do HU de Londrina incentiva doação de sangue no dia do aniversário

Doar é um gesto de carinho: tem gente que doa tempo, alimento, dinheiro ou até mesmo uma parte de si, como o sangue. O Hemocentro Regional do HU (Hospital Universitário) de Londrina está promovendo uma campanha para incentivar que a população doe sangue no dia do aniversário. O objetivo é manter um número regular de doações todos os dias do ano, evitando o desabastecimento de sangue, que é fornecido para pacientes de 22 hospitais da região.







Fausto Trigo, coordenador do Hemocentro do HU, explica que a falta de sangue é sentida durante todo o ano, principalmente durante o inverno e no período de férias. Com o objetivo de evitar o desabastecimento, a campanha do “Junho Vermelho” de 2023 busca incentivar que cada doador faça a doação no dia, mês ou semana do aniversário. Segundo ele, existe uma distribuição biológica de nascimentos durante o ano, o que permitiria um número regular de doações. “Se mais pessoas doassem no dia do seu aniversário, a gente teria muito menos problemas de abastecimento ao longo do ano todo”, ressalta.

Entre os 22 hospitais atendidos, o Hemocentro do HU fornece sangue para o Hospital Universitário, Hospital do Câncer, Maternidade Municipal, Hospital da Zona Norte e Hospital da Zona Sul.





A nível nacional, o coordenador detalha que é estimado que apenas 1,5% da população seja doadora de sangue, sendo que a OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta 3% como o índice ideal.

“Em Londrina, como o número de doadores ainda é baixo, dependemos de pessoas que doam de três a quatro vezes por ano para suprir essa necessidade”, pontua.





Nos 22 hospitais que são abastecidos pelo Hemocentro do HU, a cada mês são realizadas mais de duas mil transfusões sanguíneas; o número de doações, por outro lado, é de aproximadamente 1.250. Nesses casos, para chegar ao volume necessário, o HU recebe sangue de outros pontos de coleta do estado por meio do Hemepar, que é a rede pública paranaense de coleta de sangue.





