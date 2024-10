Acidentes com aranhas são segunda causa de envenenamento no Brasil

Em 2023, o Brasil registrou 341.806 acidentes com animais peçonhentos, sendo 43.933 ocasionados por aranhas. O número representa 12% do total. As aranhas respondem, atualmente, como o segundo maior causador de envenenamento por animais peçonhentos do país, segundo alerta do Ministério da Saúde.





“Acidentes por animais peçonhentos representam um importante desafio para a saúde pública no Brasil. Devido à rica biodiversidade e ao clima tropical favorável, o país abriga uma grande variedade de serpentes, aranhas, escorpiões e outros animais peçonhentos, cujas picadas ou mordidas podem resultar em graves consequências para a saúde humana”, destacou a pasta.

Segundo o ministério, embora apenas três grupos de aranhas causem acidentes graves no Brasil, todas fazem parte do convívio humano, seja dentro de casa, em quintais ou parques.





Os chamados soros antivenenos, incluindo o soro antiaracnídico, são distribuídos exclusivamente via SUS (Sistema Único de Saúde) e podem ser disponibilizados por hospitais públicos, filantrópicos e privados, desde que seja garantido tratamento sem custo ao paciente.

O QUE FAZER

Em caso de acidente, as orientações são:





- procurar atendimento médico imediatamente;

- fotografar ou informar ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como tipo de animal, cor, tamanho;





- se possível e, caso tal ação não atrase a ida do paciente ao atendimento médico, lavar o local da picada com água e sabão;

- realizar compressas mornas, que podem ajudar a aliviar a dor;





Confira aqui a lista de hospitais de referência para soroterapia em casos de acidentes por animais peçonhentos, separada por estado, constando as cidades onde estão localizados, nomes dos hospitais, endereços, telefones.

Em caso de emergência, a recomendação é contatar imediatamente o Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ou o Corpo de Bombeiros (193). Também é possível entrar em contato com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica que atende a região onde o acidente ocorreu.