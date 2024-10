Saúde confirma 269 novos casos de dengue no Paraná

Dia do Idoso destaca avanços e desafios em Londrina

Hospital do Câncer de Londrina lança Outubro Rosa com foco na prevenção

No total, 329 municípios já apresentaram notificações de dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 205 possuem casos confirmados.

Somados os dados do novo período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, o Paraná registra 17.208 notificações e 2.196 casos confirmados sem mortes em decorrência da dengue.

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) publicou nesta terça-feira (1º) o novo informe semanal da dengue. Foram registrados mais 269 casos da doença no Paraná sem nenhum óbito na última semana.

Outras arboviroses





Informações sobre chikungunya e Zika, doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, também constam no documento. Neste período foram confirmados sete casos de chikungunya, sendo registradas 137 notificações da doença no Estado. Com relação à zika vírus, até o momento ocorreram quatro notificações.