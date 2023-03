Anabolizantes alvos da Anvisa são comuns em academias

A SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo) é contrária a prática devido aos riscos, que variam de excesso de acne, mudanças na voz, crescimento de mamas em homens e do clitóris em mulheres, até danos hepáticos graves, diminuição da fertilidade, problemas cardíacos e morte súbita.

"São dois remédios importantes para tratar doenças. Os efeitos colaterais estão associados ao seu uso inadequado", afirma Alexandre Hohl, vice-presidente do departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade da instituição.

Para ganho de massa muscular para fins estéticos, os medicamentos devem ser usados em doses muito superiores ao indicado na bula, o que gera um alto risco aos usuários, afirma Hohl. "Um homem que não produz testosterona de maneira adequada vai fazer uma [injeção de] Durateston a cada 15 ou 20 dias. Os caras que fazem anabolizante fazem dez, 20 ampolas por mês deste tipo de hormônios", diz o médico.





O vice-presidente destaca que falsificações dos fármacos são um problema antigo e agravado pelo uso indevido, uma vez que o remédio prescrito precisa ser comprado com receita e na farmácia. Os lotes falsos eram comercializados sob a marca "Schering-Plough". Os registros desta farmacêutica para os medicamentos, porém, foram cancelados por transferência de titularidade à Aspen Pharma Indústria Farmacêutica, e ocorreram, à época, "por iniciativa comercial das próprias empresas", segundo a Anvisa.

As versões de Deca-Durabolin e Durateston da Aspen Pharma, denunciante e atual detentora do registro, permanecem autorizadas para venda. A foto dos produtos apreendidos apresenta fabricação recente e data de vencimento válida. Como a venda dos medicamentos é controlada, ficam mais expostos ao problema pacientes com prescrição que buscam os remédios a preços menores na internet e aqueles que compram sem receita médica para fins estéticos por meio do comércio ilegal.