Londrina libera vacina bivalente contra a covid-19 para idosos a partir dos 60 anos

A secretaria municipal de Saúde liberou, nesta quarta-feira (15), a vacinação de reforço contra a covid-19 com a dose bivalente para a população a partir dos 60 anos.





São aproximadamente 12 mil londrinenses nesta faixa etária que já podem fazer o agendamento no site da prefeitura (londrina.pr.gov.br/). A pasta também autorizou a aplicação do imunizante em grávidas e puérperas, mulheres que estão no período após o parto.







As doses estão disponibilizadas em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde). “Londrina é um dos primeiros municípios a contemplar a população de grávidas e puérperas, haja vista que temos disponibilidade de vacina e baixa procura da população”, destacou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.







No sábado (18) será feito um mutirão, das 8h às 18h, nos postos de saúde dos jardins Alvorada, do Sol (ambos na zona oeste) e do Parque Ouro Branco (zona sul).





