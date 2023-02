Anvisa alerta para falsificação de toxina botulínica

A Anvisa emitiu um alerta sobre falsificação de lotes de toxina botulínica, produto usado para procedimentos estéticos. Os produtos são Botox® 100U (toxina botulínica A) e Dysport® 300U (toxina botulínica A).





No caso do Dysport® 300U a fabricante Beaufour Ipsen Farmacêutica afirmou à Anvisa que o lote L25049, identificado como falso pela agência, não é reconhecido como oficial pela empresa. O lote era válido até outubro de 2023 e as embalagens do produto falsificado apresentam apenas dizeres em português.

Já no caso do Botox® 100U, a empresa Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda, notificou a Anvisa sobre a identificação de dois produtos falsificados no lote C7654C3F. Foram encontradas diferenças nas embalagens adulteradas em relação às originais.