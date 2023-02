Saúde libera agendamento da vacina contra Covid-19 para crianças acima de 6 meses a 3 anos

Após envio de um segunda remessa de 1.900 doses pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura de Londrina liberou o imunizante Pfizer Baby para aplicação da primeira dose para crianças de 6 meses a 3 anos de idade. O agendamento é feito em unidades de saúde de forma descentralizada de quarta-feira até sexta-feira dessa semana. É preciso imprimir o QR Code e levar a carteirinha de vacinação da criança e documento.





"Peço que os pais busquem as salas de vacinação. As vacinas se mostraram seguras, eficazes para todas as idades no mundo inteiro. Nós só retomamos nossa vida praticamente ao normal por conta do avanço da vacinação. Em que pese alguns pais optem não vacinar porque as crianças não terem forma grave, mas elas transmitem com mais facilidade aos adultos de sua convivência. A vacina para crianças além de protegê-las ajuda no combate a disseminação", assegurou o secretário municipal de saúde de Londrina, Felippe Machado.



O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), inicia nesta terça-feira (07) a distribuição de 261.999 doses de vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde. Parte da remessa, 117.610 doses da Pfizer, é destinada para bebês a partir dos seis meses e outras 25 mil doses são para crianças de cinco a 11 anos. Para Londrina, chegaram





Além das vacinas pediátricas, outros 119.389 imunizantes para a população acima de 18 anos fazem parte desse envio. O lote está sendo descentralizado do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e segue, via terrestre, para as centrais regionais.