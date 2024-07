Anvisa atualiza sistema de busca por medicamentos similares

Mudanças

Antes da mudança, a agência publicava e atualizava uma lista com os medicamentos similares intercambiáveis, o que, segundo a própria Anvisa, não era produtivo, já que a lista se torna ultrapassada sempre que um rgistro de emdicamento similar é publicado, o que pode ocorrer toda semana.

Com as novas instruções, por meio de um sistema de consultas, a proposta é que as informações sejam atualizadas diariamente, garantindo dados mais recentes do que a publicação de listas.



Como saber se um medicamento similar é intercambiável e com qual medicamento de referência?

- Entre na seção de consulta de medicamentos através do site . - Preencha os campos nome do produto ou número do registro. - Você será redirecionado para uma tabela com o produto que cumpre critério de busca. - Clique na linha que corresponde ao produto desejado. - Você será redirecionado para as informações detalhadas do produto – verifique o medicamento de referência com o qual o produto é intercambiável no campo medicamento de referência.

Ainda segundo a Anvisa, o medicamento similar intercambiável é obrigado a inserir essa informação em sua bula. Portanto, uma forma de confirmar que o medicamento similar é intercambiável é consultar a própria bula.