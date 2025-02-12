Anvisa pede esclarecimentos para aprovação de vacina da dengue do Butantan

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) solicitou esclarecimentos e mais dados sobre a vacina da dengue que foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e está em análise pela agência. O órgão paulista enviou em dezembro o pedido de aprovação do imunizante, que já está em produção.
A equipe técnica da agência solicitou informações e dados complementares para que possa dar seguimento da análise, e não há prazo definido para que o instituto apresente os esclarecimentos. A Anvisa também aguarda o protocolo de pedido de registro da vacina.
O instituto prevê a entrega de 1 milhão de doses ainda em 2025 e 100 milhões de doses até 2027. O imunizante poderá ser aplicado na população de 2 anos a 60 anos incompletos, e os critérios de vacinação serão definidos pelo Ministério da Saúde.
O centro de pesquisa começou a produzir a vacina sob risco, já que não tem garantia da aprovação. Se for aprovada, será a primeira vacina contra a dengue em dose única.
Os resultados atuais mostram eficácia de 79,6% em casos de dengue sintomática e 89% em casos graves e com sinais de alarme. A vacina brasileira é tetravalente, ou seja, atua contra os quatro sorotipos da dengue.
Atualmente está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde) para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos a Qdenga, que é desenvolvida pela farmcêutica Takeda. Neste ano, o Ministério da Saúde fechou um contrato que prevê a entrega de 9,5 milhões de doses do imunizante, que é administrado em dois ciclos.
