Anvisa pede esclarecimentos para aprovação de vacina da dengue do Butantan

Atualmente está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde) para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos a Qdenga, que é desenvolvida pela farmcêutica Takeda.

Neste ano, o Ministério da Saúde fechou um contrato que prevê a entrega de 9,5 milhões de doses do imunizante, que é administrado em dois ciclos.