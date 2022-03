Após desobrigação do uso de máscaras ao ar livre, casos de Covid-19 seguem em queda no Paraná

Nove dias após a liberação do uso de máscaras em ambientes externos no Paraná, os números da pandemia seguem em queda. Neste sábado (26), o estado completa dez dias sem a obrigatoriedade do uso ao ar livre ou para crianças menores de 12 anos.

Os números de casos, óbitos e internações pela Covid-19 já apresentavam queda significativa quando a medida foi tomada e, agora, mais de uma semana após a liberação, a redução é ainda maior, segundo dados divulgados pela Sesa (Secretaria estadual de Saúde).



A taxa de reprodução eficaz, ou Rt, número médio de contágios causados por cada pessoa infectada, indica a velocidade de contaminação da Covid-19 em cada localidade. Atualmente o Paraná está com 0,92, o que significa que 100 pessoas contaminadas pelo vírus Sars-CoV-2 transmitem, em média, para 92 novas pessoas. Os números são diferentes dos registros de 13 de janeiro, no pico da Ômicron, quando o Paraná atingiu o maior Rt desde o início da pandemia, com 1,92.





LEIA TAMBÉM: Paraná vai aplicar quarta dose da vacina contra Covid-19 em idosos acima de 80 anos





O estado é um dos sete com índice abaixo de 1 no Brasil. O número é o menor registro desde 3 de janeiro deste ano. Os dados são do sistema Loft.Science. Segundo a plataforma, “um Rt de 3 - 4 infectará virtualmente toda a população, enquanto um Rt de 1,5 pode ainda alcançar 60% da população. Somente se o Rt for menor do que 1, a epidemia irá diminuir de tamanho até ser eliminada”.

