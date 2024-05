Apucarana registra aumento de 79% de mortes por doenças respiratórias no primeiro quadrimestre

“Desde os primeiros momentos do ano vínhamos observando este aumento de síndromes respiratórias, com número crescente de pacientes dando entrada no sistema de saúde e recebendo o diagnóstico de bronquiolite e pneumonia. Situações já de evolução da doença, que aspiraram um maior cuidado por parte dos profissionais", explica. "Já com relação ao número de óbitos, um crescimento de 79% o que é um índice significativo e preocupante quando observamos que tudo isto ocorreu durante meses quentes do ano”, acrescenta o coordenador da Divisão de Vigilância Epidemiológica.

Segundo Sobrinho, o aumento de casos graves se deve, sobretudo, à circulação do vírus sincicial respiratório, sendo a causa mais comum da bronquiolite (inflamação das pequenas vias aéreas no pulmão) e da pneumonia.

A preocupação com o problema em saúde pública foi tema de reunião realizada nesta segunda-feira (27), no gabinete municipal, entre o prefeito Júnior da Femac, o secretário Municipal de Saúde, Emídio Bachiega, e o coordenador da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Luciano Simplício Sobrinho.

Além disso, entre janeiro e abril, a rede de saúde de Apucarana – UBS, UPA e Centro Infantil – registrou 122 casos de pneumonia, contra 61 no mesmo período do ano passado; 22 casos de bronquiolite (4 em 2023) e 268 casos de Influenza (gripe) contra 145 em 2023. O número de tosses e resfriados comuns também foi maior, sendo 991 contra 863 no mesmo quadrimestre do ano passado.

CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO





Diante do avanço do quadro epidemiológico, relata o prefeito Júnior da Femac, Apucarana tem desenvolvidos ações de intensificação da campanha de imunização da população. “Somos uma das cidades do Paraná com maior índice de cobertura. Assim que constatamos a escalada no número de casos das doenças respiratórias, elaboramos um planejamento que, além de manter os pontos de vacinação fixos nas unidades de saúde, durante os últimos quadro finais de semana também levou a vacina contra a gripe para locais de grande circulação de pessoas, em uma busca ativa que atingiu mercados, escolas e CMEIs em vários pontos de Apucarana”, frisa o prefeito.



Publicidade





O secretário municipal de Saúde, Emídio Bachiega, diz que diante da chegada dos “meses de frio”, a Autarquia Municipal de Saúde reforça o alerta à população para a importância de intensificarem a prevenção e também procurarem estar em dia com a vacinação contra a gripe, principalmente em relação às crianças e idosos.





“Nesta quarta-feira, durante todo o dia, no Centro Cultural Fênix, vamos promover uma capacitação voltada aos profissionais de saúde da rede de atenção primária, Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), Centro Infantil, do Hospital da Providência e coordenadoras dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), onde iremos repassar novas orientações e protocolos de ação diante do aumento de casos graves”, informa Bachiega. De acordo com ele, as informações técnicas vão estar a cargo do médico pediatra Luiz Carlos Busnardo.





Bachiega pontua que mesmo com o fim do período da campanha nacional, previsto para esta sexta-feira (31/05), o imunizante contra a gripe vai continuar disponível em todas as UBS com sala de vacina, sendo aplicada gratuitamente a toda população, independente da idade. (Com informações da Prefeitura de Apucarana)