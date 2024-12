Hemepar faz alerta para doação de sangue antes das festas de fim de ano

Para evitar a falta de sangue, a Sesa (Secretaria estadual da Saúde) recomenda que os doadores assíduos programem suas visitas aos bancos antes do início do período de férias. Além disso, reforça o convite para que toda a população, inclusive quem ainda não é doador, participe deste ato de solidariedade.

Na última semana, o Hemepar Curitiba observou uma queda no número de doadores. Em dias normais, cerca de 160 a 190 pessoas comparecem à unidade da capital para doar sangue. No mês de dezembro, esse número cai para 100 a 120 doações diárias, reforçando a necessidade de engajamento da população.

De acordo com a coordenadora do Hemepar, Vivian Raksa, as festas de fim de ano são momentos críticos para os estoques de sangue devido à redução no número de doadores e à maior demanda por transfusões. “O Natal e Ano-Novo são momentos de celebração e união, mas também de conscientização. Precisamos garantir que os estoques de sangue estejam em níveis adequados para atender a todos que necessitem. Cada doação pode salvar até quatro vidas e fazer a diferença para muitas famílias”, enfatiza.

O Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná) pede que a população doe sangue antes das festas de fim de ano para reforçar os estoques e garantir o atendimento a pacientes que necessitam de transfusões durante este período, tradicionalmente marcado por maior demanda nos hospitais e serviços de saúde. A doação pode ser feita em uma das 23 unidades do Hemepar espalhadas pelo Estado.

Doador voluntário





Para ser voluntário é preciso ter entre 16 a 69 completos, pesar no mínimo 50 quilos, ter boa saúde, estar bem alimentado, hidratado e apresentar um documento de identidade com foto. Homens podem doar a cada dois meses, enquanto mulheres devem respeitar um intervalo de três meses entre as doações.

São coletados aproximadamente 470 ml de sangue, além de quatro tubos para exames laboratoriais. Diariamente, o Hemepar encaminha cerca de 700 bolsas de sangue para hospitais em todo o estado, totalizando mais de 21 mil bolsas por mês e 252 mil ao ano.





As doações podem ser realizadas em todas as unidades do Hemepar no Paraná. Para localizar a unidade mais próxima e agendar a doação, acesse o site www.hemepar.pr.gov.br ou entre em contato pelo telefone disponível em cada unidade.