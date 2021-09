Arapongas aplica a segunda dose da AstraZeneca na segunda-feira

A Prefeitura de Arapongas recebeu mais um lote de vacinas da AstraZeneca/ Fiocruz, nesta sexta-feira (17). Ao todo, 1.425 doses foram destinadas ao município. Com a chegada dos imunizantes, a Saúde vai retomar as aplicações de segunda dose (D2), para o público em geral, nesta segunda-feira (20).





Quem pode tomar? Somente receberão a dose reforço as pessoas que tomaram a 1ª dose de AstraZeneca até o dia 15 de junho. O município havia suspendido a aplicação da D2 do imunizante, na população em geral, desde o último dia 10 de setembro, por falta de doses suficientes. Devido ao baixo estoque, as doses só foram utilizadas para as aplicações das segundas doses nas pessoas acima dos 60 anos.





Em nota, a prefeitura de Arapongas afirmou que irão priorizar a aplicação da segunda dose, visto que algumas pessoas vão recebe-la com poucos dias de atraso, mas ainda assim é importante o reforço.

Com a chegada de novas doses de AstraZeneca, a Secretaria de Saúde vai anunciar um novo calendário.

A aplicação da segunda dose vai acontecer no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), das 9h às 19h e, apenas para mulheres, no Cisam, das 9h às 16h. É indispensável a carteira de vacinação.