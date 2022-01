Arapongas começa a vacinar crianças com 11 anos e sem comorbidades contra Covid-19

Segundo a secretaria Municipal de Saúde, os três Pronto Atendimentos 18 Horas (cj. Flamingos, zona Sul e jardim Petrópolis) são os locais destinados para a imunização do público infantil. De segunda a sexta-feira, exclusivamente das 9h às 14h.

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) informou nesta quinta-feira (27) que inicou a imunização contra a Covid-19 de crianças com 11 anos completos e sem comorbidades.

Documentação





As crianças de 11 anos e sem comorbidades devem apresentar: CPF, Cartão SUS, Registro de nascimento ou RG, comprovante de residência e caderneta de vacinação.

Os pais ou responsável legal: Termo de Assentimento/consentimento da vacina (a ser retido), disponível no site oficial do município, portal Covid-19 (https://www.arapongas.pr.gov.br/downloads/covid19/criancas//20220117220129.pdf) assinado pelos pais/responsáveis; e cópia (a ser retida) de documento de identificação com foto, dos pais/responsáveis.





Em caso de consentimento emitido por responsável legal, é preciso apresentar cópia (a ser retida) de certidão ou termo de compromisso de guardião ou de tutor.