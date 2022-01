Arapongas confirma primeira morte por H3N2

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) confirmou na manhã desta quarta-feira (12) a primeira morte causada por Influenza A H3N2 no município.

Segundo a prefeitura e a secretaria Municipal de Saúde. A paciente que morreu era uma mulher de 71 anos, com comorbidades. Ela estava internada no Honpar (Hospital Norte Paranaense). Conforme informações da Vigilância Epidemiológica, ela teve exames coletados no dia 30/12. O óbito ocorreu no dia 02 de janeiro. A confirmação de que se tratava do vírus H3N2 aconteceu no dia 05/01 com o recebimento do resultado do exame.

