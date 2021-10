Arapongas inicia vacinação da dose reforço em profissionais de saúde

O comunicado foi divulgado nesta quarta-feira (6), após a chegada de uma nova remessa de imunizantes da Pfizer. De acordo com o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr, nesta primeira etapa, as doses serão destinadas para os trabalhadores da saúde que atuam nas Instituições de Longa Permanência para Idosos; Hospitais e Prontos Atendimento. Contudo, não foi informada, ainda, a data de vacinação dos profissionais.

Terceira dose para idosos

Em nota, a prefeitura de Arapongas divulgou que a previsão do início da terceira doses para pessoas acima dos 60 anos é para a próxima quarta-feira (13). Estes também devem ter tomado a segunda dose em até seis meses.





No mês passado, o município já havia iniciado as aplicações da dose 3 nos idosos acima de 70 anos atendidos nas três Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), e que já haviam completado mais de 6 meses do recebimento da 2ª dose. A mesma medida foi adotada também para os demais idosos – acima dos 70 anos e pessoas com 18 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão.