Arapongas novos locais de vacinação contra a Covid-19; veja o que muda

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) divulgou nesta quinta-feira (28) mudanças nos locais e dias de vacinação contra o novo coronavírus. Segundo a secretaria Municipal de Saúde, as novas medidas visam ampliar os atendimentos para a população.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Entre as novas ações adotadas estão: a inclusão dos três Prontos Atendimentos 18 Horas como locais estratégicos e também a imunização aos sábados e domingos exclusivamente no prédio do Laboratório Municipal de Análises Clínicas – na rua Atingau (ao lado da UPA 24 Horas).

Continua depois da publicidade

A partir da próxima semana, a Estação Cultural Milene (Feira da Lua) não será mais ponto de vacinação.





Excepcionalmente, na próxima segunda-feira (1º) e na terça (2) não haverá imunização devido ao recesso e feriado de Finados.

Continua depois da publicidade





Veja como fica a vacinação contra a Covid-19 em Arapongas:





Quinta (28) - Estação Cultural Milene (Feira da Lua) – das 13h às 19h; no Cisam – das 9h às 16h; e nos três Prontos Atendimentos 18 Horas (cj. Palmares, cj. Petrópolis e cj. Flamingos) - das 18h às 21h.





Sexta (29) - Estação Cultural Milene (Feira da Lua) – das 13h às 19h; no Cisam – das 9h às 16h; e nos três Prontos Atendimentos 18 Horas (cj. Palmares, cj. Petrópolis e cj. Flamingos) - das 18h às 21h.







Sábado (30) - Exclusivamente no Laboratório Municipal de Análises Clínicas – na rua Atingau (ao lado da UPA 24 Horas), das 19h às 23h.





Domingo (31) - Exclusivamente no Laboratório Municipal de Análises Clínicas – na rua Atingau (ao lado da UPA 24 Horas), das 19h às 23h.







Segunda (1º) - Não haverá imunização





Terça (2) - Não haverá imunização







A partir de quarta (3) - Dias úteis: três Prontos Atendimentos 18 Horas (Cj. Palmares, Cj. Petrópolis e Cj. Flamingos), das 9h às 20h; e no Cisam, apenas para mulheres, das 9h às 16h.





Sábados e domingos - Somente no Laboratório Municipal de Análises Clínicas – na rua Atingau (ao lado da UPA 24 Horas), das 19h às 23h.