Arapongas promove Dia 'D' de multivacinação para grupos prioritários neste sábado

Neste sábado (10), a Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) vai promover o Dia "D" de multivacinação contra a Influenza, das 9h às 16h, em 13 pontos com sala de vacinação. Ação vai atender os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Entre os prioritários estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico até o superior, povos indígenas (aldeados e não aldeados), quilombolas, idosos com 60 anos e mais, portadores de comorbidades, profissionais das forças armadas, de segurança e de salvamento, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários e população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativa.



O dia “D” de vacinação visa a aplicação, principalmente, das vacinas contra a gripe (Influenza), Covid-19, febre amarela e sarampo, além das demais vacinas de rotina.

Publicidade



Também a imunização contra a dengue para a população-alvo: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias.