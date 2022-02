Arapongas registra 1.025 novos casos e chega a 600 mortes por Covid-19

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), no boletim divulgado nesta quinta-feira (10), registrou mais sete óbitos, atingindo 600 mortes pela Covid-19, segundo a secretaria municipal de Saúde.

Além disso, foram divulgados também 1.025 novos casos confirmados da doença.



Os primeiros óbitos registrados no boletim ocorream no útimo dia 30, foram uma mulher e um homem, ambos com comorbidades. A mulher, de 63 anos, testou positivo no último dia 27 de janeiro. Já o homem, tinha 50 anos e positivou em 16 de janeiro, sendo internado 10 dias depois.





Na segunda-feira (7), outra mulher faleceu. Ela tinha 70 anos e possuía comorbidades. Positivou em 27 de janeiro.





Outras três duas foram registradas na terça-feira (8). Foram uma mulher e um homem. Ela de 88 anos, sem comorbidades registradas, que positivou no sábado (5) e foi internada no mesmo dia. Já o homem, que possuía comorbidades, tinha 58 anos e positivou na sexta-feira (4), também foi internado no mesmo dia.

Na quarta-feira (9) outro homem faleceu. Ele tinha 87 anos, possuía comorbidades e testou positivo no último dia 02.





O último óbito notificado também ocorreu na última quarta-feira. Trata-se de uma mulher de 90 anos, com comorbidades, que positivou na terça (8). Com esta, a cidade chega à marca de 600 mortes pelo coronavírus.





Dos 1.025 novos casos confirmados, 490 são homens e 535 mulheres. O município registrou ao todo 30.649 casos confirmados do novo vírus desde o início da pandemia, sendo 27.455 curados.





Arapongas possui 10 pacientes internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e sete na enfermaria.