Arapongas registra seis mortes e 1.082 casos de Covid-19

A secretaria de Saúde de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) divulgou, nesta quinta-feira (27), o registro de 1.082 novos casos confirmados do novo coronavírus e seis mortes pela doença.



O primeiro óbito registrado no boletim ocorreu no domingo (23), trata-se de uma mulher de 60 anos que possuía comorbidades. Ela testou positivo no último dia 9 e foi internada no mesmo dia.



Na segunda-feira (24) outra mulher faleceu. Ela tinha 85 anos e possuí comorbidades. Positivou em 13 de janeiro e foi internada no mesmo dia.





Outraas três mortes foram registradas na terça-feira (25). Foram duas mulheres e um homem, ambos com comorbidades. As mulheres de 80 e 90 anos positivaram no último dia 25. Já o homem, de 50 anos, teve exame positivo no dia 18 e foi internado um dia depois.





O último óbito notificado no boletim ocorreu na quarta-feira (26). Trata-se de um homem de 87 anos que positivou em 18 de janeiro.

Com as últimas confirmações, já são 582 falecimentos por complicações do vírus.





Dos 1.082 novos casos confirmados, 475 são homens e 607 mulheres. O município registrou ao todo 26.600 casos confirmados do novo vírus desde o início da pandemia, sendo 24.289 curados.





Arapongas possui 10 pacientes internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 12 na enfermaria.