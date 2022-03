Arapongas torna facultativo o uso de máscaras no município

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), vai tornar, a partir desta quinta-feira (10), facultativo o uso de máscaras no município, tanto em ambientes abertos quanto fechados. Segundo divulgou a prefeitura, a informação foi passada pelo prefeito Sérgio Onofre (PSC) durante reunião com alguns secretários e assessores nesta quarta-feira (9).

“Na prática, o que estamos dizendo é que não haverá, por parte do município, qualquer tipo de fiscalização ou medida coercitiva contra aquelas pessoas que deixarem de usar máscaras. Quem se sentir mais protegido usando máscara, que use. Aqueles que não quiserem usar, vamos respeitar também”, afirmou o prefeito.

Onofre aponta que a primeira dose da vacina já chegou para 97% da população com mais de 18 anos em Arapongas e que o número de infectados caiu 50% nos últimos boletins epidemiológicos. “Nós sabemos que a pandemia não acabou, mas sabemos também que muitas pessoas já não suportam mais o uso de máscaras. Temos recebido reclamações de forma constante, principalmente no comércio”, pontuou.





Ele aponta que outras localidades do Paraná e do Brasil estão partindo para a flexibilização, inclusive Curitiba, que deve flexibilizar o uso de máscara na próxima semana. O prefeito salienta, porém, que a secretaria Municipal de Saúde continuará monitorando os números da Covid em Arapongas para qualquer medida adicional que venha a ser necessária. “Como a pandemia ainda não foi embora, o que precisa agora é cada um tomar os seus cuidados. Também vamos seguir com a campanha de vacinação, agora com ênfase maior entre as crianças”, destaca.

Para ele, "a redução no número de casos mostra que a maior parte da população já aprendeu sobre as medidas básicas contra a pandemia, como o distanciamento social e medidas de higienização antes de tocar os olhos, boca e nariz". Onofre coloca ainda que "as medidas que flexibilizam o uso de máscara seguem uma tendência mundial em locais onde a pandemia está em estágio de desaceleração. No último mês, países como Itália e Espanha, que haviam retomado a obrigatoriedade da máscara no fim do ano passado para conter a variante Ômicron, anunciaram o relaxamento da medida".