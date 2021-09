Arapongas vacina adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, gestantes e puérperas a partir desta sexta

A secretaria de Saúde de Arapongas informa que a partir desta sexta-feira (24) vai começar a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes (de 12 a 17 anos) com comorbidades, além das gestantes, puérperas e lactantes desta faixa etária. Conforme Nota Informativa nº 40/2021 - SECOVID/GAB/SECOVID/MS e Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19 (10ª edição).

Continua depois da publicidade





Veja os critérios e especificações do grupos:

Continua depois da publicidade





1. Adolescentes com comorbidades, mediante Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades para Adolescentes (12-17 anos);

Continua depois da publicidade

2. Adolescentes Gestantes, puérperas e lactantes, mediante Atestado para Imunização contra COVID-19 de Gestantes, Puérperas e Lactantes (adolescentes).





As comorbidades a serem contempladas encontram-se descritas no Plano Estadual de Imunização Contra a Covid-19, sendo elas:





1. Diabetes;

2. Pneumopatias crônicas graves;

3. Hipertensão arterial resistente;

4. Doenças neurológicas crônicas;

5. Doença renal crônica;

6. Imunossuprimidos;

7. Hemoglobinopatias graves;

8. Obesidade mórbida;

9. Síndrome de Down;

10. Cirrose hepática;

11. Doenças cardiovasculares e

12. Deficiência permanente.





O Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades para Adolescentes (12-17 anos) encontra-se disponível no site oficial do município de Arapongas, Portal COVID-19, ícone Adolescente, deve ser preenchido por profissional médico que acompanha o adolescente e apresentado na ocasião da vacinação.





As gestantes, puérperas e lactantes deverão apresentar Atestado para Imunização contra COVID-19 de Gestantes, Puérperas e Lactantes (adolescentes) preenchido pro profissional médico, também disponível no site oficial do município de Arapongas, Portal COVID-19, ícone Adolescente.





Além dos documentos já citados, para vacinação de adolescentes com comorbidades e adolescente gestantes/puérperas/lactantes desacompanhados de pais ou responsáveis torna-se necessário a apresentação de Termo de Consentimento para Imunização Contra COVID-19 (adolescentes) previamente assinado pelos pais/responsáveis e adolescente.





Tais grupos serão vacinados, exclusivamente, no Espaço Milene – Feira da Lua (horário das 13h às 19h).





DOCUMENTOS PESSOAIS ADOLESCENTE:





- CARTÃO NACIONAL DO SUS, CPF, DOCUMENTO COM FOTO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.

FORMULÁRIOS ADOLESCENTES (12 A 17 ANOS):

- Gestantes/Puérperas/Lactantes (adolescentes)

- Comorbidades

- Termo de Consentimento para pais ou responsáveis