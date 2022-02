Bebê Clínica da UEL retoma serviços presenciais

Criada em 1985 pelo professor Luiz Reynaldo de Figueiredo Walter, a Clínica de Especialidades Infantis da UEL (Universidade Estadual de Londrina) é centro de referência no atendimento e tratamento ortodôntico de crianças de 0 a 5 anos de idade. O serviço pioneiro tem como proposta promover a educação da saúde bucal de crianças com a parceria dos pais, que são os responsáveis por monitorar e dar continuidade ao trabalho em casa. Temas como rotina de escovação, cuidados na prevenção da cárie e uma boa alimentação são abordados nos atendimentos.



Com o decreto do isolamento social no início de 2020 devido à pandemia da Covid-19, os serviços da Bebê Clínica precisaram ser revistos e reformulados. O período crítico exigiu que os atendimentos de rotina fossem suspensos de forma presencial e uma nova modalidade surgiu: o teleatendimento. Agora, com o avanço das vacinas, as atividades estão sendo retomadas aos poucos, como explica a docente Cássia Cilene Dezan Garbelini, coordenadora da Residência em Odontopediatria.

Foram meses de consultas eletivas interrompidas na Bebê Clínica durante o período mais crítico da pandemia. Para não deixar casos graves sem suporte, a clínica manteve os atendimentos de emergência funcionando e precisou inserir um novo modelo de triagem.





Garbelini explica que era preciso fazer um primeiro contato via redes sociais (Instagram ou Facebook), com o objetivo de fazer uma "pré-triagem" da criança. Assim, dependendo do caso, os pais eram orientados a levar ou não os filhos até o Pronto Atendimento.





