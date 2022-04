Brasil amplia lista de chocolates Kinder proibidos, anuncia Anvisa

A Ferrero, entretanto, já havia dito que os produtos em questão "não são vendidos no Brasil, portanto não há que se falar em retirada destes itens do país".

A Ferrero do Brasil apontou que "não comercializa o produto no país", mas que "tomou conhecimento" de uma empresa terceira "com a qual não mantém relação comercial" e que importou "de forma independente" os chocolates Schoko-Bons. A empresa afirma que fará "o recolhimento voluntário" dos produtos.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, ainda mantém a proibição da comercialização, da distribuição, da importação e do uso dos produtos da marca Kinder oriundos da Bélgica pela empresa Ferrero.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou que aumentou na quarta-feira (27) a lista dos lotes de chocolates com proibição de vendas no Brasil. Com essa medida, ficam restritos todos os produtos da linha Kinder Schoko-Bons de fabricação na Bélgica e importados ao país - a suspeita é de contaminação por salmonela.

Veja a nota na íntegra da Ferrero Brasil:







A Ferrero do Brasil informa que comunicou às autoridades sua decisão de proceder a um recall voluntário e preventivo de qualquer versão do produto KINDER SCHOKO-BONS, fabricados na Bélgica. Apesar da companhia não importar nem comercializar este produto no País, tomamos conhecimento de que empresas terceiras, com as quais não mantemos relações comerciais, o importaram de forma independente que fazem parte de recall conduzido no exterior e, assim, podem apresentar potencial contaminação por Salmonella.





As Resoluções nº 1.233, nº 1.292, nº 1.320 e nº 1.344, todas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apenas dão ciência da proibição de comercialização, importação e distribuição por parte de importadoras independentes ou qualquer outro agente econômico dos produtos que são objeto de recall no exterior, todos fabricados na Bélgica.





A Resolução nº 1.321, em particular, formaliza o recolhimento voluntário e preventivo apresentado espontaneamente pela Ferrero do Brasil dos produtos KINDER SCHOKO-BONS belgas, uma vez ter sido identificada a sua introdução no mercado brasileiro.





Pautando sempre sua conduta em proteção à segurança dos consumidores e qualidade dos seus produtos, a Ferrero do Brasil também voluntariou o seu recolhimento.





A empresa orienta que caso você tenha adquirido este produto, não o consuma e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800 701 6595, todos os dias das 9h às 19h ou pelo e-mail [email protected] para troca ou reembolso.





Todos os demais produtos Kinder comercializados e/ou distribuídos pela Ferrero do Brasil são seguros para consumo e não são afetados por este recolhimento.