Brasil: Covid-19 mata duas crianças menores de 5 anos por dia

Os dados de 2020 e 2021, coletados no SIM (sistema de Informação sobre Mortalidade) e revistos pelo ministério e secretarias estaduais e municipais de Saúde, foram analisados pelos coordenadores do Observatório de Saúde na Infância - Observa Infância, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Cristiano Boccolini e Patricia Boccolini.

A Covid-19 matou duas crianças menores de 5 anos, por dia, no Brasil, desde o início da pandemia. No total, 599 pessoas nessa faixa etária morreram pelo novo coronavírus em 2020. Esse número elevou-se para 840, em 2021, quando a letalidade da doença aumentou em toda a população. Nos dois primeiros ano do surto sanitário, 1.439 menores de até 5 anos faleceram em decorrência da doença no país. A Região Nordeste concentra quase metade desses óbitos.

Vulnerabilidade



“Na análise do Observa Infância, consideramos também as mortes em que a covid-19 agravou um quadro preexistente. Quer dizer que, embora nem todas essas crianças tenham morrido de covid-19, todas morreram com covid-19”, explicou.

A análise dos dois primeiros anos da pandemia no país aponta que crianças de 29 dias a 1 ano de vida são as mais vulneráveis. “Bebês nessa faixa etária respondem por quase metade dos óbitos registrados entre crianças menores de 5 anos”, comentou Patricia.

Mundo







Os pesquisadores ressaltaram que nem todos os países registram os óbitos pelo novo coronavírus com informações por faixa etária. Até junho de 2022, dados do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) em 91 países revelam que a Covid-19 foi a causa básica de morte de 5.376 crianças menores de 5 anos no mundo.





O Brasil responde por cerca de 1 em cada 5 dessas mortes, conforme o Observa Infância.





As evidências científicas trabalhadas são resultado de investigações desenvolvidas pelos pesquisadores no âmbito do Icict (Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde) da Fiocruz e da FMP (Faculdade de Medicina de Petrópolis), do Unifase (Centro Arthur de Sá Earp Neto).





As pesquisas ocorrem com recursos do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e da Fundação Bill e Melinda Gates.