Brasil está entre os 10 países com mais nascimentos prematuros

A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que, no mundo, mais de um milhão de bebês percam a vida todos os anos por causa da prematuridade.





Segundo o Ministério da Saúde, a cada dez minutos, seis bebês prematuros nascem no Brasil, o que corresponde a mais de 340 mil casos por ano. Isso coloca o país em décimo lugar no ranking mundial dos que mais registram nascimentos antes do tempo, ou seja, antes das 37 semanas.

A pequena Heloísa, agora com 5 meses, faz parte dessa estatística. Ela nasceu com 27 semanas e com 930 gramas por conta de um quadro de eclampsia gestacional que sua mãe, Thays Cristine Alves Valente, teve.

“Na gestação do meu primeiro filho, eu já tinha tido pré-eclampsia e, quando descobri a gravidez da Heloísa, também tive essa preocupação justamente por saber que poderia ter de novo. Eu fiz acompanhamento pré-natal desde o início da minha segunda gestação, mas mesmo assim minha pressão ficou muito alta”, relata Thays.





A eclampsia é uma consequência da pré-eclampsia, doença que acontece devido à elevação da pressão arterial e que está entre os principais motivos da prematuridade. Por colocar em risco a vida da mãe e do bebê, o parto acaba sendo adiantado, como no caso de Heloísa.

“Eu estava acompanhando e fazendo o tratamento para pré-eclampsia, até que um dia senti uma pressão muito forte na cabeça, fui para o hospital, e tinha evoluído para eclampsia. Como estava afetando a Heloísa, os médicos fizeram uma cesárea de emergência”, lembra a mãe.

Com 44 dias de vida, a menina precisou ser transferida para o Hospital Pequeno Príncipe – referência nacional também no atendimento multiprofissional de prematuros e recém-nascidos complexos – para investigar uma distensão abdominal. Ela foi diagnosticada com obstrução intestinal e passou por cirurgias. Heloísa teve alta no início de novembro, e a mãe, além da alegria pela recuperação, carrega também o sentimento de gratidão.

“Ela é uma prematura extrema e ainda vai precisar de muito acompanhamento, então sempre estaremos pelo Hospital em consultas, mas ela já passou por muitas coisas e deu passos gigantes. Sou muito grata por todo o cuidado de todos os profissionais, e esse cuidado não é só com os pacientes, mas com todos os familiares também”, finaliza Thays.