Londrina confirma mais um caso de varíola dos macacos

A MONKEYPOX

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a varíola dos macacos é transmitida entre seres humanos por contato próximo com secreções infectadas. Estas podem ser oriundas tanto das vias respiratórias quanto de lesões da pele de um indivíduo infectado pelo vírus. Além disso, é possível se infectar após ter contato com objetos contaminados com fluidos.





Os sintomas iniciais da Monkeypox são, na maioria dos casos: dores de cabeça, febre, dores musculares, dores nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão extrema. A OMS aponta, ainda, que, entre um a três dias dos primeiros sintomas, o paciente pode apresentar erupções na pele, em qualquer local do corpo.





Caso perceba algum sinal da doença, o indivíduo deve buscar atendimento imediato em uma UBS (Unidade Básica de Saúde) ou em um hospital privado.





Quando necessário, o protocolo de tratamento será iniciado e o paciente será colocado em isolamento domiciliar, com liberação somente após o desaparecimento completo dos sintomas.