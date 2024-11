Brasil não usará mais vacina de gotinha contra a pólio; entenda a mudança

A partir desta segunda-feira (4), o Ministério da Saúde substituirá a aplicação da vacina oral poliomielite (VOP), conhecida como gotinha, pela vacina inativada poliomielite (VIP). A mudança já havia sido anunciada pela pasta em julho de 2023.





A partir de agora, o esquema vacinal será feito com a vacina injetável, considerada mais segura.

As doses devem ser administradas aos dois, aos quatro e aos seis meses, com um reforço também injetável aos 15 meses. A segunda dose de reforço, que tinha aplicação oral com o vírus atenuado aos 4 anos, não será mais necessária.





A vacina oral foi introduzida no Brasil na década de 1960, e agora o país se alinhará a países como Estados Unidos e Inglaterra, que não fazem mais o uso da gotinha, apenas do imunizante injetável em seus programas de vacinação.

