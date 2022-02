Cambé: 11% dos servidores municipais foram infectados pela Covid-19

A Prefeitura de Cambé, na Região Metropolitana de Londrina, vem registrando um alto número de servidores infectados com Covid-19. Neste momento, 62 trabalhadores da administração municipal estão afastados de suas funções, em decorrência da doença.

Somente no mês de janeiro, 308 servidores que atuam no Centro da Juventude, secretaria municipal de Obras, setor de Identificação e secretaria da Fazenda testaram positivo para Covid, o que representa 11,4% do total de 2.700 funcionários.

Devido ao número de casos, a secretaria municipal de Fazenda está fechada nesta segunda-feira (31). O secretário municipal da pasta, Gabriel Cândido, explicou que a medida é necessária para garantir a segurança de servidores e da população. “Fizemos uma desinfecção profunda e nesta segunda-feira vamos realizar o complemento das medidas para podermos retomar os atendimentos com segurança para todos”, afirmou.





O atendimento na secretaria retorna na terça (1º), mas alguns serviços como, impressão de boletos de IPTU podem ser realizados no site da Prefeitura.