Cambé aplica segunda dose da Pfizer para população de 32 anos nesta sexta

A Prefeitura de Cambé vai aplicar a segunda dose da vacina da Pfizer nesta sexta-feira (8). A imunização é destinada para a população de 32 anos ou mais e recebeu a primeira dose da vacina até 5 de agosto.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em todos os dias, a vacinação vai estar disponível no modelo drive thru na Rodoviária, na Avenida Brasil, 1336, no Centro da Juventude, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953, e na Unidade Básica de Saúde do Cambé IV, pela Rua Eugênio M. Fadel, 65.

Continua depois da publicidade





A aplicação da dose complementar também está disponível no Ginásio de Esportes do Cambé III, na Rua Tucanos, 121, mas somente para pedestres.







A vacinação começa às 8h e vai até às 12h em todos os pontos. É obrigatório comparecer com um documento com foto, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e a carteira de vacinação com a anotação da primeira dose.

Continua depois da publicidade





Vacinação em Cambé - De acordo com o último boletim, o município já aplicou 75.097 primeiras doses, 47.871 segundas doses e 4.293 doses únicas do imunizante contra o coronavírus.





O município registrou 42 novos casos nas últimas 48h e o óbito de uma paciente mulher, aos 73 anos de idade, totalizando 12.513 casos confirmados e 361 mortes na cidade.