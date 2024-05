Cambé promove mais um Dia D de vacinação neste sábado

A Secretaria de Saúde Pública de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) promove mais campanha de multivacinação neste sábado (18). Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município estarão aplicando as vacinas de rotina, gripe, Covid-19 e dengue das 8h às 17h. Não é necessário agendamento.





As UBS irão disponibilizar todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação; além da vacina da dengue, para a população de 10 a 14 anos; Covid-19, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos prioritários; e gripe, para todas as faixas etárias acima de seis meses de idade.

“Considerando a importância da vacinação e do impacto na morbimortalidade e nas doenças imunopreveníveis, esperamos que a população se conscientize sobre o aumento do número de casos respiratórios, suspeitas de Covid-19 e dengue, aumento inesperado das doenças imunopreveníveis e o impacto na saúde coletiva dos munícipes", observa Mayara Santos, responsável pelo Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde. "Lembrando que a imunização das crianças, bem como dos pais ou responsáveis, é uma estratégia prioritária para garantir que uma parcela da população se torne imune a doenças, caracterizando uma barreira na residência e no contato com a população”, disse. (Com informações da Prefeitura de Cambé)