Cambé promove mutirão de limpeza contra a dengue na região do Novo Bandeirantes neste sábado

Neste sábado (30), a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Cambé promove mais um mutirão de limpeza contra a dengue, a partir das 7h, na região do Novo Bandeirantes. Durante a ação caminhões e agentes de endemias estarão nas ruas de abrangência da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, com objetivo de conter o avanço da doença e ajudar os moradores a limpar seus quintais. Se chover, o mutirão será adiado.





Os bairros atendidos pela UBS Novo Bandeirantes e que irão receber o mutirão: Novo Bandeirantes, Ana Eliza II, Campos Verdes, Chácaras Maria Luiza, Ecoville, Maria Luiza e Terra de Santa Cruz.

Os agentes da Prefeitura recolhem objetos em geral que possam acumular água, móveis e madeiras. Não são recolhidos galhos, folhas, entulhos ou materiais de construção.





A Secretaria Municipal de Saúde Pública ainda recomenda que os cambeenses da região coloquem os itens permitidos nas calçadas de suas casas ainda nesta sexta-feira (29), já que o caminhão já pode ter passado na rua se o morador deixar para fazer isso no sábado. Em alguns casos há muito volume de lixo para recolher, e caso os agentes não consigam fazer a limpeza no dia do mutirão, os caminhões retornam durante a semana para fazer a coleta.





Estão previstos ainda em 2024 mais três mutirões de limpeza, sendo eles: dia 7/12 na área de abrangência da UBS do Algacyr Ferreira; dia 14/12 na área de abrangência da UBS do Silvino; e dia 21/12 na área de abrangência da UBS do Cristal. Programe-se para as próximas ações.





