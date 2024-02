Carnaval seguro: Saúde alerta para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) alerta para a prevenção de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), especialmente durante o Carnaval. Para reforçar os cuidados, a Sesa já distribuiu para os 399 municípios 840 mil preservativos, 100 mil géis lubrificantes, 4,5 mil autotestes para diagnóstico de HIV e 32,5 mil testes de HIV/Sífilis e hepatites virais.





As ISTs são causadas predominantemente pelo contato sexual com uma pessoa infectada – e algumas das causas de maior procura no SUS (Sistema Único de Saúde).

Segundo dados da Sesa, somente no ano passado foram identificados 2.243 novos casos de HIV e 834 de Aids no Paraná.





“Neste período intensificamos as ações e as orientações, proporcionando um atendimento resolutivo e de qualidade em toda a rede pública estadual de saúde. Queremos que os paranaenses possam aproveitar esse feriado com muita alegria, diversão e principalmente segurança, evitando as ISTs”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Para a prevenção específica do HIV, existem ainda a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e a PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV). A PrEP é um método de prevenção à infecção e consiste na tomada de comprimidos antes da relação sexual, impedindo que o vírus infecte o organismo.





Já o PEP é o uso de medicamentos antirretrovirais após um possível contato com o HIV. Ambos estão disponíveis no SUS e podem ser solicitados nos serviços de saúde do Estado.





As estratégias de prevenção combinada também fortalecem as ações da Sesa. “A prevenção combinada associa diferentes estratégias e metodologias, visando considerar as particularidades de cada cidadão e sua sociedade individualmente. Essa abordagem personalizada permite que a prevenção do HIV seja mais assertiva”, disse a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes.