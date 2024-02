Carnaval: veja cinco doenças mais comuns que podem ser passadas por beijo

O Carnaval é um dos períodos mais propício para beijar na boca e ainda contrair diversos tipos de doenças. Por mais inofensiva que parece ser, a troca de saliva pode provocar infecções como a mononucleose infecciosa, herpes e até candidíase oral. Para alertar sobre os cuidados, o cirurgião dentista Paulo Zahr, presidente do Grupo OdontoCompany, listou as cinco problemas mais comuns passados pelo beijo:

Doença do beijo



Brasil ultrapassa a marca de meio milhão de casos prováveis de dengue, com 75 mortes

A mononucleose infecciosa, popularmente chamada de “doença do beijo”, é causada pelo vírus Epstein-Barr. Costuma ser silenciosa e é caracterizada por sintomas como febre, dor de garganta, fadiga e aumento dos gânglios linfáticos.

Candidíase Oral







Mais conhecida como ‘’sapinho’’, é responsável pelo surgimento de uma série de sinais que afetam as mais diversas regiões da boca, mesmo que sejam muito mais recorrentes na área da língua. “Esse fungo é normalmente passado de pessoa para pessoa por meio do contato direto. Um bom exemplo de prática que favorece essa transmissão é o beijo, mas o contato sexual também pode ser o responsável pelo contágio. Além disso, o ato de compartilhar utensílios e objetos também pode ser um possível agente causador do problema”, frisa.

Publicidade





Além de afetar a saúde bucal, a candidíase pode trazer malefícios para outras regiões, espalhando para, por exemplo, órgãos do sistema respiratório e até para a pele.