Caso jogador do Corinthians: ginecologista explica sobre rompimento do saco de Douglas no ato sexual

Uma jovem morreu na noite da última terça-feira (30) depois de ter relação sexual com um jogador da base do Corinthians. O laudo apontou que houve uma “rutura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda”, o que significa que ocorreu uma ruptura ou corte no local.





Yara Caldato, ginecologista regenerativa, funcional e estética, afiliada do Instituto Nutrindo Ideais/Belém, postou no Instagram um vídeo em que explica que é possível sim o óbito com a lesão no saco de Douglas. Confira o que ela diz no vídeo:

“Ontem eu recebi algumas mensagens de pessoas perguntando pra mim se isso é possível. Não sei se vocês viram essa matéria que saiu que uma jovem após ter relação sexual ela teve uma ruptura de uma região que se chama fundo do saco de Douglas que fica na vagina. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Ela começou a sangrar e ela foi a óbito. E sim isso é possível de acontecer. Durante o meu período de residência médica, infelizmente, vi alguns casos. Não é algo comum mas pode sim acontecer e a gente tem que tomar cuidado durante as relações sexuais e com algumas posições além do uso de alguns toys, aqueles brinquedos. Essa imagem mostra o canal vaginal aqui e no fundo tem o fundo de saco de Douglas. Então essa é uma região muito vascularizada, dependendo da posição que essa mulher está tendo relação sexual o pênis pode sim bater com um pouco mais de força ali dependendo de como está sendo essa relação ou o uso de alguns brinquedos de sex shop. O que que a gente precisa entender? Como é uma região muito vascularizada pode bater ali e sangrar bastante levando essa paciente a ter um choque mesmo e pode levar a óbito se ela não procurar atendimento logo porque a gente precisa rafiar, costurar essa região que foi lacerada, mas o que que uma notícia dessa nos traz de alerta? A relação sexual ela não pode ser dolorosa ela não é pra sangrar, então qualquer coisa que você começa a sentir muita dor ou tem um sangramento, pare a relação imediatamente e observe, procure um atendimento de urgência se for o caso. Infelizmente essas coisas acontecem pra nos servir de alerta”.